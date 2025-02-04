Джерело: У 2025 для Путіна буде створений трибунал на базі Ради Європи

На зустрічі групи держав (Core Group) у Брюсселі домовились запустити спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, що має покарати російського лідера Володимира Путіна, і зробити це на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи, про що оголосять на останній, 14-й зустрічі Core Group у Києві в квітні 2025 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на одного з європейських посадовців, який брав участь у засіданні групи, яка відбулася 3-4 лютого у Брюсселі

Деталі: Це була 13-та зустріч Core Group, на якій був затверджений проект статуту трибуналу.

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Спеціальний трибунал з покарання злочину агресії проти України буде створений на базі Ради Європи, про що у 2015 році буде підписана відповідна двостороння угода з Україною, а остаточне рішення щодо цього буде прийняте під час останнього, 14-го, засідання групи держав (Core Group) зі створення спецтрибуналу.

"Під час засідання Core Group цього тижня, експерти затвердили проект статуту спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Це фактично трибунал проти Путіна. Трибунал буде створений на базі угоди, яку Україна підпише з Радою Європи. В основі трибуналу лежатиме розширена часткова угода (enlarged partial agreement), до якої зможуть приєднатися інші держави", – пояснив співрозмовник "Європейської правди".

Посадовець уточнив, що за таким самим принципом створювався Реєстр збитків від війни з Росією, один зі спільних проектів Ради Європи та України, що стане частиною загального механізму компенсації втрат України від війни, до якого вже приєдналися 43 держави світу та Європейський Союз.

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Рада Європи відіграватиме ключову роль у створенні трибуналу, і саме тому на засідання 3-4 лютого в Брюссель приїхав особисто генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе, який проводив перемовини з єврокомісаром Майклом Макгратом, верховною представницею ЄС з зовнішньої політики Каєю Каллас та заступницею голови офісу президента України Іриною Мудрою.

"Для того, щоб трибунал був створений, необхідне рішення Комітету міністрів Ради Європи – але отримати його буде нескладно, адже воно вимагає лише двох третин голосів. Після цього до розширеної часткової угоди зможуть приєднатися інші держави", – заявив європейський посадовець.

Як повідомив "Європейській правді" ще одим високопосадовець ЄС на умовах анонімності, у квітні 2025 року у Києві відбудеться останнє, 14-те засідання групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, на якому буде вже остаточно затверджений статут трибуналу, та буде оголошено про чіткі плани щодо його створення.

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Раніше коаліція держав зі створення спецтрибуналу узгодила ключові параметри роботи трибуналу, зокрема щодо його юрисдикції, та опрацювала дорожню карту з "конкретними подальшими кроками".

Детальніше – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.