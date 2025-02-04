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Знімальна група "1+1" потрапила під російський удар на Харківщині: поранений оператор

Тетяна ОлійникВівторок, 4 лютого 2025, 21:47
Знімальна група 1+1 потрапила під російський удар на Харківщині: поранений оператор
Оператор Павло Бориско. Фото з сайту ТСН

Знімальна група телеканалу "1+1" 4 лютого потрапила під удар російського дрона під час зйомок неподалік Вовчанська на Харківщині. Унаслідок цього оператор отримав уламкові поранення та перелом ноги.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, сайт ТСН

Деталі: За даними прокуратури, знімальна група знімала сюжет про українських військових, але окупанти атакували команду FPV-дроном.

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Поранення отримав 31-річний оператор, його доставили до лікарні.

Як уточнили в ТСН, оператор Павло Бориско отримав множинні уламкові поранення та перелом ноги, разом із ним поранення отримав чоловік, який супроводжував групу.

медіавійнаЗМІ
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