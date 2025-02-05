Трамп вдруге вивів США з Ради ООН з прав людини

Президент США Дональд Трамп у вівторок розпорядився припинити участь Штатів у Раді ООН з прав людини і продовжив зупинку фінансування палестинським біженцям (UNRWA).

Джерело: Reuters, Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: Reuters зазначає, що цей крок Трампа збігається з візитом до Вашингтона прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який давно критикує UNRWA, звинувачуючи в антиізраїльських підбурюваннях, а його співробітників – у "причетності до терористичної діяльності проти Ізраїлю".

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Під час першого президентського терміну (з 2017 по 2021 рік) Трамп також припинив фінансування UNRWA.

Що передувало: Раніше Білий дім в інформаційному бюлетені, отриманому журналістами, заявив, що Рада ООН з прав людини "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засудив її позицію щодо Ізраїлю.

У документі заявили, що Рада ООН з правд людини "демонструє послідовну упередженість щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради".