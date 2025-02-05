Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки на Донеччині – DeepState

За даними аналітиків проєкту DeepState, Сили оборони відновили позиції біля Надіївки Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: " Сили Оборони України відновили позиції біля Надіївки. Ворог просунувся біля Западного, Кіндрашівки (Харківської області – ред.) та Тополів".

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Що передувало: Генштаб ЗСУ повідомляв, що на фронті від початку минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському, Торецькому напрямках та в Курській області РФ.