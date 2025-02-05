"Шахед" влучив по центральній частині Харкова, виникла пожежа – Терехов
Середа, 5 лютого 2025, 02:54
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що в ніч проти 5 лютого ворожий безпілотник завдав удару по центральній частині міста.
Джерело: Терехов у соцмережах
Пряма мова Терехова: "Маємо інформацію про удар "Шахедом" по центральній частині міста. Деталі з’ясовуємо".
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Оновлено: Пізніше Терехов повідомив, що ворожий удар прийшовся по по адміністративній будівлі у Салтівському районі.
Пряма мова Терехова: "Ворог завдав удару по адміністративній будівлі, що розташованій у Салтівському районі. На місці влучання пожежа.
У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила".