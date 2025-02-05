Кількість призовників у Росії дорівнює або нижча за втрати у війні проти України – ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат Росії у війні проти України один до одного.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики відзначають, що російські чиновники продовжують виправдовувати рішення Кремля не проводити примусовий призов до резерву в цей час, незважаючи на ознаки того, що російська армія намагається набрати достатню кількість нових кадрів, щоб замістити високі втрати.

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Голова Комітету з оборони Державної думи Росії Андрій Картаполов заявив 4 лютого, що Росії не потрібно проводити ще один частковий примусовий призов у резерв, оскільки Росія наразі має "перевагу на полі бою".

Член Комітету з оборони Держдуми Віктор Соболєв додав, що 740 000 осіб підписали контракти на військову службу в російській армії – імовірно, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році – і заявив, що мобілізація "тільки погіршить ситуацію", оскільки відправить на фронт людей без попереднього військового досвіду або спеціалізованих навичок.

Перший заступник голови Комітету Держдуми з питань оборони Андрій Красов також заявив, що мобілізація не потрібна, оскільки російські військові комісари нібито успішно набирають новий персонал.

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Експерти припускають, що ці депутати російської Думи переконують, що російські показники призову є достатніми для того, щоб заспокоїти побоювання російської громадськості щодо широко непопулярного потенційного нового часткового недобровільного призову до запасу.

Однак, додають у звіті, російські військові можуть мати труднощі з набором достатньої кількості нових військовослужбовців.

Дослівно: "Наприкінці 2024 року та в січні 2025 року ISW отримав повідомлення про те, що щомісячний призов до російської армії, ймовірно, дорівнює або є нижчим за кількість, необхідну для заміщення щомісячних втрат Росії один до одного.

ISW також отримав повідомлення про те, що окремі російські суб'єкти федерації не можуть виконати свої щомісячні квоти на призов, оскільки громадяни менш охоче йдуть воювати добровольцями".

Деталі: 3 лютого Міністерство оборони Росії запропонувало проєкт поправок, які передбачають зміну класифікації певних захворювань, хвороб і розладів у військовослужбовців, які проходять строкову службу, а також у тих, хто укладає контракти на проходження служби за призовом.

Міноборони Росії запропонувало перекваліфікувати сифіліс, гіпертонію, атрофічні розлади центральної нервової системи, шкірні захворювання, шизофренію, психотичні розлади, афективні розлади та інші проблеми зі здоров'ям на більш легкі недуги, які не позбавляють права служити в армії.

Ключові висновки ISW за 4 лютого: