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ЗСУ за добу відмінусували 1 140 окупантів і 52 артсистеми

Ірина БалачукСереда, 5 лютого 2025, 07:56
ЗСУ за добу відмінусували 1 140 окупантів і 52 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 окупантів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 844 070 (+1 140) осіб,
  • танків – 9 947 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 20 721 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22 707 (+52) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157) од,
  • спеціальної технік – 3 735 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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