ЗСУ за добу відмінусували 1 140 окупантів і 52 артсистеми
Середа, 5 лютого 2025, 07:56
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 140 окупантів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 844 070 (+1 140) осіб,
- танків – 9 947 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 20 721 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 707 (+52) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157) од,
- спеціальної технік – 3 735 (+2) од.
Дані уточнюються.