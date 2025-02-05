Майже половина всіх боєзіткнень за добу сталася на Покровському напрямку – Генштаб

Генеральний штаб протягом минулої доби нарахував на фронті 85 бойових зіткнень. Найчастіше армія РФ атакувала Покровський, Куп'янський та Торецький напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (4 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні та 76 авіаційних ударів, зокрема, залучив 2 ракети та скинув 124 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5300 обстрілів, з них 81 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2711 дронів-камікадзе".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку росіяни 1 раз штурмували українські позиції біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 7 атак. Українські військові відбивали штурми армії РФ біля Загризового, Петропавлівки, Лозової та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку окупанти 2 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ біля Ямполівки та Діброви.

РЕКЛАМА:

На Краматорському напрямку ворог атакував 6 разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 10 атак біля Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 35 спроб наступу РФ біля Калинового, Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку відбито 2 атаки. Росіяни намагалися просунутися вперед біля Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку українські військові зупинили 3 атаки біля Новосілки.

На Оріхівському напрямку армія РФ 2 рази атакувала позиції українських захисників та намагалася прорватися в напрямку Новоданилівки та Малої Токмачки.

На Сіверському та Придніпровському напрямках активних боїв не було.

На Курському напрямку сталося 12 боєзіткнень. Росіяни завдали 46 авіаударів, скинули 67 керованих бомб та здійснили 378 артилерійських обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.