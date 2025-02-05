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У бригадах ЗСУ на фронті розгорнуть роботизовані підрозділи – Умєров

Станіслав ПогоріловСереда, 5 лютого 2025, 10:48
У бригадах ЗСУ на фронті розгорнуть роботизовані підрозділи – Умєров
Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про розгортання у складі бригад Збройних сил на фронті повноцінних роботизованих підрозділів з урахуванням досвіду застосування безпілотних наземних комплексів у війську.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Впроваджуємо у Силах оборони інноваційні технології для збереження наших воїнів. Міноборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську.

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Україна збільшує обсяги виробництва цих систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил на лінії фронту".

Деталі: Умєров розповів, що цей проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024 року у співпраці з військовослужбовцями.

За його словами, безпілотні наземні комплекси довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань. Зокрема, реалізовувати наступальні та оборонні операції; здійснювати логістичне забезпечення підрозділів; проводити евакуацію поранених з поля бою; мінувати та розміновувати території.

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"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", - зазначив міністр оборони.

МіноборонивійнаУмєров Рустемзброя
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