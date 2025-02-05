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Водія вперше позбавили прав за порушення правил військового обліку

Ірина БалачукСереда, 5 лютого 2025, 10:56
Водія вперше позбавили прав за порушення правил військового обліку
Фото ілюстративне з pixabay.com

В Україні суд вперше обмежив чоловіка у праві керувати транспортним засобом через порушення правил військового обліку.

Джерело: Опендатабот

Деталі: Йдеться про жителя Рівненщини, який відповідно до ст.22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" був зобов’язаний уточнити свої облікові дані, але не зробив цього.

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Дослівно з рішення Кузнецовського міського суду Рівненської області від 22 січня: "Позов задовольнити. Застосувати до ОСОБА_1 тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами під час мобілізації, на строк до виконання або відкликання вимоги про виконання обов’язків… військовозобов’язаним… Рішення суду підлягає негайному виконанню".

Деталі: Зазначається, що загалом за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся" знайшли щонайменше 41 судову справу, пов’язану з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.

За даними аналітиків, наразі у більшості випадків суди повертають справи назад, зокрема, через несплату ТЦК судового збору, але у 2025 році ситуація може змінитися.

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Пряма мова адвокатки Валентини Слободянюк: "ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами – адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова – тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах".

Опендатабот нагадує, що наразі в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку.

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