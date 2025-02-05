В Одесі жінка з дитиною впали з 16-го поверху і загинули

Поліцейські встановлюють обставини падіння з висоти матері з дитиною в Київському районі Одеси.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Повідомлення про падіння людей з вікна 16-го поверху житлового будинку правоохоронці отримали вранці 5 лютого.

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Повідомляється, що, на жаль, від отриманих травм жінка померла на місці, а дитину госпіталізували. Їхні особи встановлюються.

Оновлено: Пізніше поліція повідомила, що дитина померла в лікарні.

Дослівно: "Від отриманих травм 37-ми річна жінка загинула на місці, її 9-ти річна донька померла у лікарні.

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Відомості про подію внесені слідчими до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини) та за ч.1 ст.115 цього ж кодексу - умисне вбивство з приміткою "самогубство".

Тіла жінки та дитини будуть скеровані на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті".