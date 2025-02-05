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Це не благодійність: Рубіо вважає, що міжнародна допомога USAID має відповідати націнтересам США

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 5 лютого 2025, 11:34
Це не благодійність: Рубіо вважає, що міжнародна допомога USAID має відповідати націнтересам США
Рубіо. Ілюстративне фото: Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо, який нещодавно став виконувачем обовʼязків керівника USAID, заявив, що міжнародна допомога має бути інструментом просування національних інтересів США, а не благодійністю. Він наголосив, що адміністрація Дональда Трампа не планує повного згортання підтримки, а лише переглядає виплати, скорочуючи неефективні програми та залишаючи ті, що "мають сенс".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Рубіо під час брифінгу у Коста-Риці

Деталі: Рубіо наголосив, що США заморозили іноземну допомогу, щоб переглянути її та зробити такою, що "приносить користь партнерам", а механізм надання винятків дозволяє зберегти фінансування критично необхідних проєктів у світі. 

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Він запевнив, що продовжує підтримувати іноземну допомогу.

"Але іноземна допомога – це не благодійність. Вона існує для просування національних інтересів США. Кожен долар, який ми витрачаємо, поки я є держсекретарем і поки президент Трамп перебуває у Білому домі, буде доларом, який просуває наші національні інтереси", – зазначив держсекретар.

За його словами, до заморозки адміністрація Трампа не могла нічого дізнатися про деякі з програм, а USAID "відмовлялися щось розповідати".  

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"Ми не скажемо вам, на що йдуть гроші, для кого вони призначені, у кого вони є, який підрядник – у деяких випадках вони проходять через чотирьох різних підрядників, перш ніж потрапляють до адресата. Це не мої цифри. Це цифри USAID", – сказав він.

За словами Рубіо, у деяких випадках в USAID 10–12–13%, а "може й менше", грошей фактично доходили до одержувача, а решта йшла на накладні витрати та бюрократію.  

"Це не мої гроші. Це гроші платників податків.  Отже, ми не збираємося відмовлятися від іноземної допомоги. Ми збираємося мати іноземну допомогу, яка має сенс. У нас буде іноземна допомога, яка працює", – запевнив він.

Що передувало:

СШАТрамп
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