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Вибух прогримів біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: ЗМІ повідомляють про жертву

Валентина РоманенкоСереда, 5 лютого 2025, 14:09
Вибух прогримів біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: ЗМІ повідомляють про жертву
фото поліції

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області 5 лютого пролунав вибух біля будівлі місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: Нацполіція, "Суспільне" з посиланням на інспекторку з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталю Вінцарську

Деталі: Близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух.

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У поліції повідомляють, що наразі на місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюються.

За даними "Суспільного", попередньо, загинув один чоловік, четверо — травмовані.

ТЦКвибухХмельниччинаполіція
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