Зеленський: Ви ще побачите умови РФ щодо Курщини, коли дійде до переговорів про мир

Президенту Володимиру Зеленському цікаво, які умови будуть у Росії стосовно Курської області, коли справа дійде до "дипломатичного врегулювання" війни.

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами в середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Завтра буде рівно пів року операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у "русскіх" до України щодо Курського напрямку", - сказав Зеленський.

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Деталі: Він зазначив, що українські війська стабільно тримають ситуацію на Курщині, у той час як у росіян великі втрати, які вони занижують. "У них корейці розбігаються, ми це бачимо", - зазначив президент.

Окрім того, за його словами, було уражено кілька важливих військових пунктів управління ворога.

"І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом точно на цій території", - додав Зеленський.