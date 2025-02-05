ЗМІ: На наступному "Рамштайні" в лютому головуватимуть не США

Президент Володимир Зеленський під час засідання української контактної групи на авіабазі Рамштайн 9 січня 2025 року. фото Getty Images

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, але на ньому замість Сполучених Штатів головуватиме Велика Британія.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на поінформовані джерела, "Європейська правда"

Деталі: Зустріч у форматі "Рамштайн", за даними "Радіо Свобода", відбудеться під британським головуванням. Там не уточнюють, з чим повʼязана така зміна.

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Також невідомо, чи відбудеться зустріч онлайн або офлайн.

Передісторія: