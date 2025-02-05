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ЗМІ: На наступному "Рамштайні" в лютому головуватимуть не США

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 5 лютого 2025, 17:54
ЗМІ: На наступному Рамштайні в лютому головуватимуть не США
Президент Володимир Зеленський під час засідання української контактної групи на авіабазі Рамштайн 9 січня 2025 року. фото Getty Images

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, але на ньому замість Сполучених Штатів головуватиме Велика Британія.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на поінформовані джерела, "Європейська правда"

Деталі: Зустріч у форматі "Рамштайн", за даними "Радіо Свобода", відбудеться під британським головуванням. Там не уточнюють, з чим повʼязана така зміна.

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Також невідомо, чи відбудеться зустріч онлайн або офлайн.

Передісторія: 

  • Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.
  • Остання на сьогодні зустріч Контактної групи 9 січня відбулась в очному форматі.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.
  • Водночас глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш припустив, що зустріч 9 січня може стати останньою.

РамштайнСША
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