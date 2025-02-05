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Зеленський: Путін спробує зробити все, щоб втягнути у війну Білорусь

Євген КізіловСереда, 5 лютого 2025, 18:25
Зеленський: Путін спробує зробити все, щоб втягнути у війну Білорусь
фото: getty images

Господар Кремля Володимир Путін буде намагатися робити все, щоб втягнути людей і війська Білорусі у війну, вважає президент України Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський під час спілкування із журналістами в середу, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ви побачите, на весні, влітку або восени, він буде розташовувати сили на території Білорусі…

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Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку, він таким чином затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їх люди – ні. Їх військо – ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче".

Деталі: За словами президента, Путін буде думати також про те, як спровокувати й інші країни.

"Може бути Польща наступною, або балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась риторика чергова… Багато європейців, може і Сполучені Штати, будуть говорити, що це залякування Польщі, Литви і інших балтійських наших партнерів", - зазначив Зеленський.

ПутінБілорусьвійнаЗеленський
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