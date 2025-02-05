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Bloomberg: Мирний план Трампа можуть представити вже наступного тижня

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 5 лютого 2025, 19:00
Bloomberg: Мирний план Трампа можуть представити вже наступного тижня
фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа може представити довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

Джерело: про це агентству Bloomberg повідомили неназвані джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників Bloomberg, план "припинення війни" нібито має представити спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог, який буде брати участь у Мюнхенській конференції.

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Вони відмовилися повідомити, наскільки детальними, на їхню думку, будуть дискусії про план і в якому форматі вони відбудуться, додає агентство.

Серед очікуваних елементів "плану" – потенційне заморожування конфлікту і невизначений статус території, окупованої Росією з одночасним наданням Україні неконкретизованих гарантій безпеки.

У Києві раніше говорили, що найбільш надійною гарантією безпеки буде членство в НАТО, але адміністрація Трампа не виявляла підтримку такої перспективи.

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Раніше в середу Келлог підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції і зустрітись "із союзниками Америки, які готові працювати з нами".

Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні.

Він також казав, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

ТрампвійнамирУкраїна
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