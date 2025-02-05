Азербайджан виділив $1 млн на гуманітарну допомогу Україні
Середа, 5 лютого 2025, 21:53
Президент Азербайджану Ільгам Алієв підписав розпорядження про виділення мільйона доларів для надання гуманітарної допомоги Україні.
Джерело: сайт президента Азербайджану
Деталі: Кошти направлять у міністерство енергетики Азербайджану, яке має закупити електричне обладнання та передати його Україні.
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У розпорядженні президента Азербайджану наголосили, що відносини між Баку та Києвом розвиваються на ґрунті дружби та партнерства.
Дослівно: "У зв’язку з ситуацією, що склалася в Україні, азербайджанська держава неодноразово надсилала гуманітарну допомогу українському народу".