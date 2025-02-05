Росіяни вдарили безпілотником по одному з найбільших ринків у Харкові

Російська армія пізно ввечері 5 лютого завдала удару безпілотником по Київському району Харкова.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торгівельних павільйонів. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила".

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Деталі: Синєгубов уточнив, що на торгівельні павільйони ринку упали уламки БпЛА "Герань".