Росія заперечує суверенітет України та наголошує на необхідності подальшої анексії – ISW
Росія послідовно заперечує суверенітет України та виправдовує агресію пропагандою про так звані "історичні землі". Кум правителя Росії Володимира Путіна і колишній глава забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук прямо закликав до анексії України.
Джерело: ISW
Деталі: Медведчук опублікував статтю, в якій закликав Росію "повернути свої історичні землі". До матеріалу була додана карта, де всі українські території на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей позначені як частина "історичної Росії".
Він наполягає, що сучасна Україна не має історичної легітимності, а її незалежність є "помилкою історії", що повинна бути виправлена через інтеграцію цих земель до Росії. Він також заявив, що західна підтримка України спрямована на знищення Росії зсередини, а українців назвав "сучасними варварами", яких, за його словами, Росія повинна "врятувати".
Інститут вивчення війни наголошує, що такі заяви Медведчука є відображенням стратегічної політики Кремля щодо заперечення суверенітету України.
Дослівно: "Риторика Медведчука як представника російської еліти, тісно пов’язаної з Путіним, свідчить про системне небажання Кремля вести переговори з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави та уряду".
Ключові висновки ISW за 5 лютого:
- Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією з принципової позиції, яка передбачає збереження суверенітету та територіальної цілісності України в довгостроковій перспективі.
- Зеленський підтвердив, що Конституція України забороняє проводити вибори у воєнний час, але Україна залишається відданою ідеї проведення виборів відповідно до Конституції та законів України після закінчення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив 4 лютого, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські війська втратили від 300 до 350 тисяч убитими та від 600 до 700 тисяч пораненими в ході бойових дій.
- У ніч із 4 на 5 лютого українські війська завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї в межах триваючої кампанії з завдавання ударів по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах.
- Російські військові продовжують зусилля з реструктуризації військово-адміністративного контролю над військовими службами в мирний час і, очевидно, відокремлюють адміністративний контроль над ВПС та ВМФ Росії від військових округів.
- Кремль продовжує надавати пріоритет внутрішньополітичній стабільності над зусиллями з пом’якшення економічного тиску та дефіциту робочої сили.
- Україна та Росія провели обмін військовополоненими 5 лютого.
- Російські війська просунулися вперед поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська та Курахового.
- Українські війська просунулися вперед поблизу Покровська.