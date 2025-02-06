Росія заперечує суверенітет України та наголошує на необхідності подальшої анексії – ISW

Росія послідовно заперечує суверенітет України та виправдовує агресію пропагандою про так звані "історичні землі". Кум правителя Росії Володимира Путіна і колишній глава забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук прямо закликав до анексії України.

Джерело: ISW

Деталі: Медведчук опублікував статтю, в якій закликав Росію "повернути свої історичні землі". До матеріалу була додана карта, де всі українські території на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей позначені як частина "історичної Росії".

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Він наполягає, що сучасна Україна не має історичної легітимності, а її незалежність є "помилкою історії", що повинна бути виправлена через інтеграцію цих земель до Росії. Він також заявив, що західна підтримка України спрямована на знищення Росії зсередини, а українців назвав "сучасними варварами", яких, за його словами, Росія повинна "врятувати".

Інститут вивчення війни наголошує, що такі заяви Медведчука є відображенням стратегічної політики Кремля щодо заперечення суверенітету України.

Дослівно: "Риторика Медведчука як представника російської еліти, тісно пов’язаної з Путіним, свідчить про системне небажання Кремля вести переговори з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави та уряду".

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Ключові висновки ISW за 5 лютого: