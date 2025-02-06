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Росія заперечує суверенітет України та наголошує на необхідності подальшої анексії – ISW

Іван Д'яконовЧетвер, 6 лютого 2025, 05:25
Росія заперечує суверенітет України та наголошує на необхідності подальшої анексії – ISW
Фото: Getty Images

Росія послідовно заперечує суверенітет України та виправдовує агресію пропагандою про так звані "історичні землі". Кум правителя Росії Володимира Путіна і колишній глава забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук прямо закликав до анексії України.

Джерело: ISW

Деталі: Медведчук опублікував статтю, в якій закликав Росію "повернути свої історичні землі". До матеріалу була додана карта, де всі українські території на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей позначені як частина "історичної Росії".

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Він наполягає, що сучасна Україна не має історичної легітимності, а її незалежність є "помилкою історії", що повинна бути виправлена через інтеграцію цих земель до Росії. Він також заявив, що західна підтримка України спрямована на знищення Росії зсередини, а українців назвав "сучасними варварами", яких, за його словами, Росія повинна "врятувати".

Інститут вивчення війни наголошує, що такі заяви Медведчука є відображенням стратегічної політики Кремля щодо заперечення суверенітету України. 

Дослівно: "Риторика Медведчука як представника російської еліти, тісно пов’язаної з Путіним, свідчить про системне небажання Кремля вести переговори з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави та уряду".

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Ключові висновки ISW за 5 лютого:

  • Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з Росією з принципової позиції, яка передбачає збереження суверенітету та територіальної цілісності України в довгостроковій перспективі.
  • Зеленський підтвердив, що Конституція України забороняє проводити вибори у воєнний час, але Україна залишається відданою ідеї проведення виборів відповідно до Конституції та законів України після закінчення війни.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив 4 лютого, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські війська втратили від 300 до 350 тисяч убитими та від 600 до 700 тисяч пораненими в ході бойових дій.
  • У ніч із 4 на 5 лютого українські війська завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї в межах триваючої кампанії з завдавання ударів по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах.
  • Російські військові продовжують зусилля з реструктуризації військово-адміністративного контролю над військовими службами в мирний час і, очевидно, відокремлюють адміністративний контроль над ВПС та ВМФ Росії від військових округів.
  • Кремль продовжує надавати пріоритет внутрішньополітичній стабільності над зусиллями з пом’якшення економічного тиску та дефіциту робочої сили.
  • Україна та Росія провели обмін військовополоненими 5 лютого.
  • Російські війська просунулися вперед поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська та Курахового.
  • Українські війська просунулися вперед поблизу Покровська.

ISWпереговориросійсько-українська війнаокупація
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