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Суд призупинив указ Трампа про скасування видачі громадянства за правом народження

Іван Д'яконовЧетвер, 6 лютого 2025, 06:59
Суд призупинив указ Трампа про скасування видачі громадянства за правом народження
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Федеральний суддя Дебора Бордман у штаті Меріленд видала національну заборону на виконання указу президента Дональда Трампа, який мав на меті скасувати автоматичне надання громадянства за правом народження.

Джерело: CNN

Деталі: Суддя зазначила, що указ Трампа суперечить 14-й поправці до Конституції США, яка гарантує громадянство всім особам, народженим на території країни. Вона підкреслила, що "громадянство є найціннішим правом, прямо наданим 14-ю поправкою до Конституції". 

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Указ "суперечить чіткому викладу 14-ї поправки, суперечить 125-річному правовому прецеденту Верховного суду і йде врозріз з 250-річною історією отримання громадянства за народженням", – заявила суддя Бордман під час слухань 5 лютого.

"Жоден суд в країні ніколи не схвалював інтерпретацію президента. Цей суд не буде першим", – сказала суддя.

Позов подали п’ять вагітних жінок та дві правозахисні організації з прав іммігрантів, які стверджували, що їхні майбутні діти можуть бути незаконно позбавлені громадянства через імміграційний статус батьків.

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Раніше інший федеральний суддя в Сіетлі тимчасово заблокував цей указ, але його рішення мало обмежений термін дії. Рішення судді Бордман забезпечує федеральну заборону на виконання указу до завершення повного юридичного розгляду справи.

Довідково: "Указ Трампа, підписаний на початку його другого терміну, передбачав відмову у визнанні громадянства для дітей, народжених у США від батьків, які перебувають у країні нелегально або мають тимчасовий статус. 

Адміністрація Трампа стверджує, що діти негромадян не підпадають під юрисдикцію США і тому не мають права на громадянство. Однак 14-та поправка, ратифікована в 1868 році, була спрямована на забезпечення громадянства для колишніх рабів і їхніх нащадків, і з того часу гарантує громадянство всім, хто народився на території США".

СШАгромадянствосуд
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