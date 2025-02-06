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Генштаб оновив дані про втрати РФ: 1 240 окупантів і 46 артсистем за добу

Ірина БалачукЧетвер, 6 лютого 2025, 07:15
Генштаб оновив дані про втрати РФ: 1 240 окупантів і 46 артсистем за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу знешкодили 1 240 російських солдатів та понад 300 одиниць озброєння і військової техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 845 310 (+1 240) осіб,
  • танків – 9 965 (+18) од,
  • бойових броньованих машин – 20 737 (+16) од,
  • артилерійських систем – 22 753 (+46) од,
  • РСЗВ – 1 271 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 055 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 185 (+83) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 211 (+133) од,
  • спеціальної техніки – 3 737 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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