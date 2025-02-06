В Аргентині заборонять гормональну терапію для трансгендерних дітей

Офіс президента Аргентини повідомив, що президент Хав'єр Мілей вирішив заборонити лікування та операції зі зміни статі для неповнолітніх, а також ввести обмеження на утримання трансгендерних жінок у жіночих в'язницях.

Джерело: Reuters

Деталі: Прессекретар президента Мануель Адорні повідомив на пресконференції, що заборона буде поширюватися і на гормональну терапію. Він зазначив, що це рішення прийняли після аналогічних змін у законодавстві про права трансгендерних людей в таких країнах, як Великобританія, Швеція, Фінляндія і США, і що воно спрямоване на захист психічного здоров'я дітей.

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Агентство акцентує, що цю заяву влада Аргентини зробила через кілька днів після того, як тисячі аргентинців вийшли на протест на захист прав ЛГБТ+ через промову Мілея у швейцарському Давосі, в якій той поставив під сумнів "фемінізм, різноманітність, інклюзію, аборти, екологізм і гендерну ідеологію", назвавши прогресивну політику "раковою пухлиною, яку необхідно винищити".

"Президент не може змінити закон своїм указом. А якщо він спробує, ми звернемося до судових органів і Міжамериканського суду, якщо буде потрібно", – заявили в Аргентинській федерації ЛГБТ+ в ефірі соцмережі X.

Організація також нагадала, що чинне законодавство Аргентини не дозволяє гендерні операції неповнолітнім.

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"Гендерна ідеологія, доведена до крайнощів і застосована до дітей силою або психологічним примусом, однозначно є жорстоким поводженням з дітьми", – йдеться в заяві федерації ЛГБТ+.

В офісі президента Аргентини повідомили, що Мілей також видасть указ про те, щоб ув'язнені розміщувалися відповідно до їхньої статі, зареєстрованої на момент скоєння злочину. Там також наголосили, що незалежно від цього, жодна транс-жінка не буде поміщена в жіночу в'язницю, якщо її засудять за сексуальні злочини, торгівлю людьми або насильницькі злочини проти жінок.

Агентство зазначає, що ця заява з'явилася невдовзі після того, як американський суддя заблокував указ президента Дональда Трампа, підписаний у перший день його перебування на посаді, який передбачав переведення 16 трансгендерних жінок, що утримувалися в жіночих в'язницях, до чоловічих установ і припинення надання їм гендерно-підтверджуючої допомоги.

Reuters нагадує, що більшість транс-жінок у США перебувають у чоловічих в'язницях.