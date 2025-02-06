Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Боєзіткнень трохи менше, але Покровський напрямок – найгарячіший – Генштаб

Українська правдаЧетвер, 6 лютого 2025, 08:33
Боєзіткнень трохи менше, але Покровський напрямок – найгарячіший – Генштаб
Фото: Getty Images

За минулу добу на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень. Найчастіше противник атакує Покровський, Торецький та Лиманський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (5 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 3 ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку українські військові відбили 4 атаки росіян біля Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку армія РФ атакувала 8 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ біля Загризового, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 11 ворожих атак. Російські війська намагалися просунутися в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів і Торського.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку росіяни атакували 9 разів у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку – українські захисники зупинили 24 атаки біля Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону 3 рази біля Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 2 атаки в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині українські військові відбили 9 атак противника. Окрім цього, ворог завдав 54 авіаудари, використавши 78 керованих бомб, та здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника немає.

російсько-українська війнаГенштабокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Дрони уразили російський аеродром, звідки окупанти запускають "Шахеди" – Генштаб  
Суд призупинив указ Трампа про скасування видачі громадянства за правом народження
Німецькі активісти подали до суду на соцмережу X за перешкоджання моніторингу дезінформації
Трамп підписав указ про заборону трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях
Росіяни вдарили безпілотником по одному з найбільших ринків у Харкові
Україна ввела санкції проти тіньового флоту РФ і викрадачів української культури
Усі новини...
російсько-українська війна
Росія заперечує суверенітет України та наголошує на необхідності подальшої анексії – ISW
Доходи бюджету РФ від продажу нафти в січні впали до річного мінімуму
"Міг списатись зі служби, але віддав життя": на фронті загинув офіцер та поет Максим Ємець
Останні новини
09:20
В ніч на 6 лютого РФ атакувала 77 дронами: 56 збила ППО, постраждали три області
09:18
Google запускає нові версії Gemini, включно з мислячою моделлю
09:17
За 6 місяців Курської операції ЗСУ відмінусували майже 40 тисяч окупантів – Сирський
09:13
Олігархи РФ Фрідман і Авен продали частки в Альфа-банку – FT
08:42
Додон обурився затриманням брата за корупційними підозрами і "викликає вогонь" на себе
08:33
Боєзіткнень трохи менше, але Покровський напрямок – найгарячіший – Генштаб
08:28
З партії "подруги Путіна" виходить група політиків з Баварії, невдоволених зближенням з "АдН"
08:01
Дрони уразили російський аеродром, звідки окупанти запускають "Шахеди" – Генштаб  
07:55
Демократи у Конгресі пообіцяли "всенічні" дебати, щоб зупиняти одне з призначень у Білий дім
07:50
В Аргентині заборонять гормональну терапію для трансгендерних дітей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: