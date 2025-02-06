Боєзіткнень трохи менше, але Покровський напрямок – найгарячіший – Генштаб

За минулу добу на фронті зафіксовано 90 бойових зіткнень. Найчастіше противник атакує Покровський, Торецький та Лиманський напрямки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (5 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 3 ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 134 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 107 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2293 дрони-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку українські військові відбили 4 атаки росіян біля Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку армія РФ атакувала 8 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ біля Загризового, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 11 ворожих атак. Російські війська намагалися просунутися в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів і Торського.

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На Сіверському напрямку росіяни атакували 9 разів у районах Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 9 атак поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Найбільша активність противника спостерігається на Покровському напрямку – українські захисники зупинили 24 атаки біля Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надіївки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів.

На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону 3 рази біля Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 2 атаки в напрямку Новополя.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано.

В операційній зоні на Курщині українські військові відбили 9 атак противника. Окрім цього, ворог завдав 54 авіаудари, використавши 78 керованих бомб, та здійснив 415 артилерійських обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника немає.