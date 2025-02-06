За 6 місяців Курської операції ЗСУ відмінусували майже 40 тисяч окупантів – Генштаб
За час Курської операції, яка розпочалася пів року тому на території Росії, Сили оборони знешкодили майже 40 тисяч окупантів, з них понад 16 тисяч знищили, а також взяли у полон 909 військових, повідомив Генштаб ЗСУ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.
Під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях".
Деталі: За даними Генштабу, за 6 місяців на Курщині ворог втратив:
- 131 танк,
- 689 бойових броньованих машин,
- 386 артилерійських систем,
- 12 одиниць РСЗВ,
- 12 засобів ППО,
- 1 літак,
- 3 гелікоптери,
- 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
- 1164 одиниці автомобільної техніки,
- 34 одиниці спеціальної техніки.
Для довідки: Операція Сил оборони України в Курській області РФ почалася 6 серпня 2024 року. Станом на 6 лютого вона триває вже пів року.
Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ росіян в Сумській і Харківській областях.
Вона змусила окупантів перекидати значні ресурси до Курської області РФ, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.
Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців.
За даними Генштабу, загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб.
"Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту", – повідомили в Генштабі.
Зазначається, що станом на 6 лютого, українські війська "утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в Росії".
Про операцію ЗСУ у Росії зняли документальний фільм "Операція "Курськ". Він доступний для перегляду на YouTube.