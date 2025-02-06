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За 6 місяців Курської операції ЗСУ відмінусували майже 40 тисяч окупантів – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 6 лютого 2025, 09:17

За час Курської операції, яка розпочалася пів року тому на території Росії, Сили оборони знешкодили майже 40 тисяч окупантів, з них понад 16 тисяч знищили, а також взяли у полон 909 військових, повідомив Генштаб ЗСУ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook 

Дослівно Генштаб: "За 6 місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять приблизно 39 900 осіб, із них близько 16 100 – убитими.

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Під час операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях".

Деталі: За даними Генштабу, за 6 місяців на Курщині ворог втратив:

  • 131 танк,
  • 689 бойових броньованих машин,
  • 386 артилерійських систем,
  • 12 одиниць РСЗВ,
  • 12 засобів ППО,
  • 1 літак,
  • 3 гелікоптери,
  • 931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня,
  • 1164 одиниці автомобільної техніки,
  • 34 одиниці спеціальної техніки.

Для довідки: Операція Сил оборони України в Курській області РФ почалася 6 серпня 2024 року. Станом на 6 лютого вона триває вже пів року.

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Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ росіян в Сумській і Харківській областях.  

Вона змусила окупантів перекидати значні ресурси до Курської області РФ, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців.

За даними Генштабу, загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб.

"Із трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту", – повідомили в Генштабі.

Зазначається, що станом на 6 лютого, українські війська "утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в Росії".

Про операцію ЗСУ у Росії зняли документальний фільм "Операція "Курськ". Він доступний для перегляду на YouTube.

Курська область Сирськийросійсько-українська війна
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