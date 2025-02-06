По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Вранці 6 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу пов'язану із загрозою застосування балістичного озброєння, яка тривала близько 30 хвилин.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння по усій території України!"

Реклама:

Оновлено: О 11:02 оголосили відбій повітряної тривоги в усіх областях, крім Сумської, Донецької, Луганської та тимчасово окупованого Криму.