По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Четвер, 6 лютого 2025, 10:36
Вранці 6 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу пов'язану із загрозою застосування балістичного озброєння, яка тривала близько 30 хвилин.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння по усій території України!"
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Оновлено: О 11:02 оголосили відбій повітряної тривоги в усіх областях, крім Сумської, Донецької, Луганської та тимчасово окупованого Криму.