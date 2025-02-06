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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Анастасія ПроцЧетвер, 6 лютого 2025, 10:36
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
мапа тривог

Вранці 6 лютого по всій території України оголошували повітряну тривогу пов'язану із загрозою застосування балістичного озброєння, яка тривала близько 30 хвилин.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння по усій території України!"

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Оновлено: О 11:02 оголосили відбій повітряної тривоги в усіх областях, крім Сумської, Донецької, Луганської та тимчасово окупованого Криму.

повітряна тривога
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