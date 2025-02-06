У Польщі формують команду для проведення ексгумацій на Тернопільщині

Польський фонд "Свобода і демократія" завершує формування складу місії, яка має розпочати ексгумацію останків поляків у Тернопільській області наприкінці квітня.

Джерело: RMF FM, "Європейська правда"

Деталі: Загалом ексгумацію останків поляків, що загинули у 1945 році та поховані у колишньому селі Пужники, проведуть близько 20 осіб – десяток поляків і кілька експертів з України.

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Окрім представників фонду "Свобода і демократія", до команди увійдуть антропологи, археологи, судмедексперти та генетик. Ядром місії стануть експерти з Поморського медичного університету в Щецині на чолі з професором Анджеєм Оссовським.

Поїхати зголосилися також представники Інституту національної пам'яті Польщі. Наразі визначають, у якій ролі вони братимуть участь у цій роботі.

Поїздка запланована на другу половину квітня. На місці буде облаштована наукова база з наметами. Команда зупиниться в одному з найближчих готелів.

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Після механічного зняття першого шару ґрунту на місці, де були виявлені людські останки, в хід підуть лопати та лопатки. Окремі розкопані скелети будуть досліджені на місці антропологами.

Метою є встановлення віку, статі, а також причини смерті – серед іншого, чи була вона "насильницькою". Також будуть взяті зразки ДНК для порівняльних досліджень.

Експерти з Поморського медичного університету вже багато місяців збирають генетичний матеріал у нащадків мешканців села, з якого походили знайдені в Пужниках люди.

Згідно з планом, ексгумаційні роботи триватимуть близько місяця.

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