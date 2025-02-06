Міністр оборони Франції: Перші винищувачі Mirage вже в Україні

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його країна поставила в Україну перші винищувачі Mirage 2000, доставку яких було анонсувано в 2024 році.

Джерело: Лекорню в соцмережі Х, "Європейська правда"

Пряма мова: "Перші із цих літаків прибули до України сьогодні. На борту цих літаків – українські пілоти, які багато місяців проходили навчання у Франції, і тепер долучаться до захисту українського неба".

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Деталі: Міністр нагадав, що 6 червня 2024 року Емманюель Макрон анонсував постачання французьких літаків Mirage 2000 до України.

Він не уточнив, яка кількість літаків прибула до України.

Що передувало: Лекорню казав, що поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.

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Французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що до першої партії Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні, увійдуть три борти.

Президент Макрон повідомляв, що для підготовки керування Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси пілотів, починаючи з літа 2024 року.