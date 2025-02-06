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Лише під Покровськом за січень росіяни втратили більше людей, ніж за всю другу чеченську війну

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 лютого 2025, 12:39
Лише під Покровськом за січень росіяни втратили більше людей, ніж за всю другу чеченську війну
стела "Покровськ". фото Getty iMages

На Покровському напрямку російська армія втратила 7 000 одиниць особового складу безповоротно і 15 000 загалом, включаючи поранених та безвісти зниклих.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону

Деталі: Трегубов зазначив, що, згідно з даними, озвученими нещодавно головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, втрати ворога на Покровському напрямку складають 7 000 осіб безповоротно і 15 000 всіх загалом.

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Пряма мова: "Для порівняння – друга чеченська війна у росіян за весь період – 6 000 загиблих. Себто під одним Покровськом за січень місяць у росіян більше загиблих, ніж за другу чеченську.

Вони кидають усі сили та резерви, намагаючись охопити місто. В них є така амбіція.

В принципі, якби їм вдалося перерізати шляхи, які ведуть до міста, хоча б із заходу та з південного заходу, вони могли б, принаймні, говорити про якісь здобутки… Зараз їм це не вдається. Зараз вони втрачають дуже велику кількість особового складу… і техніки в тому числі. І намагаються просто чіплятися за маленькі селища на південний захід від Покровська".

Донецька областьвійнаРосія
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