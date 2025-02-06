Головуватиме замість США: Британія офіційно підтвердила, що скликає "Рамштайн"
Вперше в історії "Рамштайну" США не головуватимуть на засіданні – Велика Британія офіційно підтвердила, що скликає 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення представництва Великої Британії при НАТО
Деталі: Згідно з повідомленням, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, у другій половині дня.
Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгення Росії.
Що передувало:
- Напередодні ЗМІ повідомляли, що чергове засідання формату "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, але на ньому замість США головуватиме Велика Британія.
- Формат "Рамштайн" на чолі зі США був заснований навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації військової допомоги Києву. Він об’єднав понад 50 країн.
- Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з’явились занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату "Рамштайн" так, як це робила адміністрація Джо Байдена. Побоювались навіть, що формат у його попередньому вигляді припинить своє існування.
- Остання на сьогодні зустріч формату "Рамштайн" відбулася 9 січня. Міністр оборони України Рустем Умєров тоді говорив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" уже погоджене і має відбутись у лютому.