Головуватиме замість США: Британія офіційно підтвердила, що скликає "Рамштайн"

Вперше в історії "Рамштайну" США не головуватимуть на засіданні – Велика Британія офіційно підтвердила, що скликає 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться 12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення представництва Великої Британії при НАТО

Деталі: Згідно з повідомленням, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі скликає 26-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 12 лютого, у другій половині дня.

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Група збереться напередодні засідання міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України та її підтримку в боротьбі проти повномасштабного вторгення Росії.

Що передувало: