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Трамп підтвердив свій "апетит" щодо Гази: "Ізраїль міг би передати сектор після завершення боїв"

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоЧетвер, 6 лютого 2025, 14:28

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами – і без залучення американських військових.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, цитує "Європейська правда"

Деталі: Американський президент вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій, а США могли б розпочати будівництво "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".

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"Сектор Гази був би переданий Ізраїлем Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні", – написав президент США.

"США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність!!!" – заявив Трамп.

Чак Шумер – лідер меншості в Сенаті, демократ. У своїй промові минулого тижня він розкритикував Трампа за "нерозсудливість і беззаконня".

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Передісторія:

  • 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу". При цьому він виступив за переселення палестинців із Гази в інші країни.
  • Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.
  • Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.

Сектор ГазиСШАТрамп
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