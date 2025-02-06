Трамп підтвердив свій "апетит" щодо Гази: "Ізраїль міг би передати сектор після завершення боїв"

Президент США Дональд Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами – і без залучення американських військових.

Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, цитує "Європейська правда"

Деталі: Американський президент вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій, а США могли б розпочати будівництво "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".

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"Сектор Гази був би переданий Ізраїлем Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні", – написав президент США.

"США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність!!!" – заявив Трамп.

Чак Шумер – лідер меншості в Сенаті, демократ. У своїй промові минулого тижня він розкритикував Трампа за "нерозсудливість і беззаконня".

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