Трамп підтвердив свій "апетит" щодо Гази: "Ізраїль міг би передати сектор після завершення боїв"
Президент США Дональд Трамп підтвердив свій план "захоплення" сектора Гази Сполученими Штатами – і без залучення американських військових.
Джерело: Трамп у соцмережі Truth Social, цитує "Європейська правда"
Деталі: Американський президент вважає, що Ізраїль міг би передати Газу Сполученим Штатам після завершення бойових дій, а США могли б розпочати будівництво "одного з найбільш вражаючих проєктів на Землі".
"Сектор Гази був би переданий Ізраїлем Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні", – написав президент США.
"США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність!!!" – заявив Трамп.
Чак Шумер – лідер меншості в Сенаті, демократ. У своїй промові минулого тижня він розкритикував Трампа за "нерозсудливість і беззаконня".
Передісторія:
- 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу". При цьому він виступив за переселення палестинців із Гази в інші країни.
- Державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.
- Посол США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що пропозиція Дональда Трампа щодо переселення палестинців дасть їм "більше надії" на краще майбутнє.