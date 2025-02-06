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Служба для мобілізованого починається в день відправлення до в/ч, а не після присяги – Верховний суд

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 лютого 2025, 15:19
Служба для мобілізованого починається в день відправлення до в/ч, а не після присяги – Верховний суд
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Верховний суд розтлумачує, що для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації, на особливий період, початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного ТЦК та СП, а не факт прийняття ним військової присяги.

Джерело: пресслужба Верховного суду

Деталі: Зазначається, що такого висновку дійшов Касаційний кримінальний суд у складі ВС за результатом розгляду справи № 233/2667/23.

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У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили за непокору військовослужбовця, який відмовився від виконання бойового розпорядження командира про прибуття для обладнання інженерних споруд та підготовки запасних вогневих позицій на взводному опорному пункті на другій лінії оборони, що могло призвести до прориву російсько-окупаційними військами на цій ділянці оборони.

У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що обвинувачений мав усі законні підстави не виконувати наказ командира, оскільки не приймав присяги, не отримував належної військової підготовки та був мобілізований незаконно.

Верховний суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій, оскільки службовим розслідуванням було встановлено, що військовий категорично відмовився приймати присягу, що підриває не лише боєготовність військових формувань, але й авторитет Збройних сил України в цілому, зазначено в повідомленні.

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Відсутність в обвинуваченого належної військової підготовки обумовлена його поведінкою, ставленням до військової служби та не бажанням її проходження, оскільки він не виконав наказ отримати зброю і вирушити на полігон для проведення навчальних стрільб.

Дослівно ВС: "З огляду на приписи ст. 24 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" закон не пов’язує факт прийняття військової присяги з початком проходження військової служби. Для обвинуваченого як для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації, на особливий період, початком військової служби є день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

мобілізаціяарміяВоєнний станВерховний суд
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