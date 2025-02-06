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Держсекретар США Рубіо не поїде на зустріч G20 у ПАР

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 6 лютого 2025, 15:40
Держсекретар США Рубіо не поїде на зустріч G20 у ПАР
Марко Рубіо. фото Getty Images

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не буде присутнім на зустрічі міністрів закордонних справ G20, яка пройде цього місяця в Південно-Африканській республіці. 

Джерело: Рубіо у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: У четвер, 6 січня, Рубіо проінформував, що не поїде на зустріч міністрів G20 в Йоганнесбурзі.

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"Південна Африка робить дуже погані речі", – заявив він.

Серед "поганих речей" Рубіо виділив:

  • експропріацію приватної власності;
  • використання G20 для просування "солідарності, рівності та стійкості" (DEI). 

"Моя робота – просувати національні інтереси Америки, а не витрачати гроші платників податків чи плекати антиамериканізм", – підсумував держсекретар США.

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До країн G20 входять Аргентина, Австралія, Велика Британія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Південна Корея, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, Південна Африка, Туреччина та США. Дві регіональні організації – Європейський Союз і Африканський Союз – також є членами.

Трамп 3 січня заявив, що ПАР займається "конфіскацією" землі та "погано ставиться до певних класів людей". У зв’язку з цим він оголосив, що припиняє всю подальшу фінансову допомогу цій країні до завершення розслідування.

За останніми даними уряду США, у 2023 році загальний обсяг американської допомоги Південній Африці становив близько $440 млн.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, чинний голова G20, раніше розповів, що привітав Трампа з перемогою на виборах і висловив сподівання на продовження співпраці зі США.

Нагадаємо, у листопаді канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення тим, що у підсумковій декларації саміту G20 не була чітко сформульована теза про відповідальність РФ за розв’язування війни проти України.

США
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