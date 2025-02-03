Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Трамп заявив, що припинить допомогу ПАР через порушення прав людини

Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 лютого 2025, 07:12
Трамп заявив, що припинить допомогу ПАР через порушення прав людини
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити всю фінансову допомогу Південній Африці. У своїй соціальній мережі TruthSocial він написав, що ця країна нібито конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на TruthSocial

Деталі: Трамп не уточнив, про які випадки і людей йдеться, але заявив, що в Південній Африці має місце масштабне порушення прав людини, чого США не потерплять.

Реклама:

Офіційних коментарів від влади ПАР у зв'язку з висловлюванням Трампа поки що не було.

За останніми даними уряду США, у 2023 році загальний обсяг американської допомоги Південній Африці становив близько $440 млн.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, нинішній голова G20, раніше розповів, що привітав Трампа з перемогою на виборах і висловив сподівання на продовження співпраці зі США. "Я не хвилююся з приводу наших відносин", - сказав він.

РЕКЛАМА:

20 січня Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США і в перший же день свого другого терміну підписав указ, що приписує Держдепартаменту призупинити програми допомоги іноземним державам.

ТрампПАР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоДрони атакували енергетичні об'єкти Росії
Трамп: Ми ведемо переговори з Україною і Росією
США висунули ультиматум щодо Панамського каналу
Сотню співробітників USAID відправили у "відпустку", а Маск заявив, що агентству "час померти" – Reuters
Президент: Через удар ЗСУ по Курщині окупанти втратили десятки офіцерів, зокрема з КНДР
Скандальну кампанію "Медузи" припинили, матеріали видалили – посол
Усі новини...
Трамп
Трамп: Мита на імпорт з ЄС будуть запроваджені найближчим часом
Трамп: Ми ведемо переговори з Україною і Росією
Сотню співробітників USAID відправили у "відпустку", а Маск заявив, що агентству "час померти" – Reuters
Останні новини
08:10
Бій за Ірпінь. Як мера міста, батька-одинака, хочуть ув'язнити через поїздку за кордон до дворічного сина
07:58
Головна дипломатка ЄС назвала неприйнятними жорсткі затримання у Тбілісі
07:47
відеоУ Тбілісі – понад 30 затримань, одного з лідерів грузинської опозиції відпустили
07:23
Росіяни втратила на війні ще 1300 окупантів – Генштаб
07:12
Трамп заявив, що припинить допомогу ПАР через порушення прав людини
07:12
відеоДрони атакували енергетичні об'єкти Росії
06:35
Трамп: Мита на імпорт з ЄС будуть запроваджені найближчим часом
06:14
Стармер і Шольц обговорили посилення підтримки України
05:50
Премʼєр Великої Британії закликає посилити санкції проти Росії та підтримувати Україну
05:08
Трамп: Ми ведемо переговори з Україною і Росією
Усі новини...
Реклама:
Реклама: