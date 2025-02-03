Трамп заявив, що припинить допомогу ПАР через порушення прав людини

Президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити всю фінансову допомогу Південній Африці. У своїй соціальній мережі TruthSocial він написав, що ця країна нібито конфіскує землю і вкрай погано поводиться з "певними класами людей".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на TruthSocial

Деталі: Трамп не уточнив, про які випадки і людей йдеться, але заявив, що в Південній Африці має місце масштабне порушення прав людини, чого США не потерплять.

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Офіційних коментарів від влади ПАР у зв'язку з висловлюванням Трампа поки що не було.

За останніми даними уряду США, у 2023 році загальний обсяг американської допомоги Південній Африці становив близько $440 млн.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, нинішній голова G20, раніше розповів, що привітав Трампа з перемогою на виборах і висловив сподівання на продовження співпраці зі США. "Я не хвилююся з приводу наших відносин", - сказав він.

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20 січня Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США і в перший же день свого другого терміну підписав указ, що приписує Держдепартаменту призупинити програми допомоги іноземним державам.