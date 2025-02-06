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Представник Трампа спростував анонс ЗМІ: презентації "мирного плану" в Мюнхені не буде

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоЧетвер, 6 лютого 2025, 15:59
Представник Трампа спростував анонс ЗМІ: презентації мирного плану в Мюнхені не буде
Кіт Келлог, фото: Getty Images

Спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог не буде презентувати "припинення війни" Росії проти України під час Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого, як раніше заявляли медіа.

Джерело: Келлог в ефірі програми Newsmax, цитує "Європейська правда"

Деталі: 5 лютого співрозмовники агентства Bloomberg повідомили, що адміністрація Трампа представить довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.

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За їхніми словами, серед очікуваних елементів "плану" – потенційне заморожування конфлікту і невизначений статус території, окупованої Росією з одночасним наданням Україні неконкретизованих гарантій безпеки.

Однак у ефірі програми 6 лютого Келлог запевнив, що план американського президента представлятиме Трамп, а з журналістами, які поширили дані, що це робитиме Келлог, він не спілкувався.

"Я взагалі не розмовляв з цією телекомпанією. І ви знаєте, що людина, яка збирається представити мирний план, – це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп", – сказав він.

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Келлог зазначив, що команда супроводжуватиме Трампа та буде йому допомагати до моменту, коли він зможе представити план, але запевнив –  "це станеться зовсім не наступного тижня". 

"Нам доведеться провести великі дискусії з високопоставленими європейськими лідерами і донести те, що ми з'ясували, до президента Сполучених Штатів, а потім рухатися далі", – підсумував він.

Передісторія:

  • Раніше Келлог підтвердив, що планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції і зустрітись "із союзниками Америки, які готові працювати з нами".
  • Нещодавно спецпосланник Трампа говорив, що США вже мають "гарний, надійний план" для завершення війни в Україні.
  • Він також казав, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

Трампвійна
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