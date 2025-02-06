Половина Ради на Молитовному сніданку: Зеленський розкритикував депутатів за часті відрядження

Президент України Володимир Зеленський розкритикував народних депутатів, через їхні часті відрядження за кордон, зокрема, поїздку на Молитовний сніданок у США.

Джерело: Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ разом з Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо, пише "Укрінформ"

Пряма мова: "Що стосується наших парламентаріїв. Нам з вами важливо почути голос кожної гілки влади, але я хотів би, щоб ці гілки влади були на роботі. Тобто, щоб почути чийсь голос, треба мати з ким спілкуватись. Я постійно виглядаю людиною, яка не дає нашим парламентаріям начебто жити у постійному відрядженні. Сьогодні у нас в Молитовний сніданок у Сполучених Штатах Америки. Це ж дуже важливо, коли близько половини парламенту України знаходиться на цьому сніданку, а не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах".

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Деталі: Зеленський відзначив, що питання тут не у Сполучених Штатах, а "у постійних відрядженнях народних депутатів, які натомість мали б працювати "на людей, які їх обрали".

На запитання, чи задоволений він роботою парламенту, Зеленський відповів: "Я дуже задоволений роботою парламенту, але, на жаль, парламент не кожного дня працює".