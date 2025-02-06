Співачку Повалій судитимуть за колабораціонізм

Вінницькі прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно екснардепки від забороненої "Партії регіонів" і колишньої народної артистки України Таїсії Повалій, яку підозрюють у колабораційній діяльності.

Джерело: Офіс генпрокурора і Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Деталі: Згідно з повідомленнями, окрім колабораційної діяльності, Повалій звинувачують у публічних закликах до агресивної війни, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України й глорифікації її учасників.

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Повідомляється, що у 2014 році Повалій виїхала до Росії, нині живе у Москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність. У 2023-му отримала російське громадянство.

Колишня народна артистка України активно виступає на підтримку кремлівського господаря Володимира Путіна, дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх "зомбованими нацистами".

За матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів:

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