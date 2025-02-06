На Київщині працює ППО по російських безпілотниках
Четвер, 6 лютого 2025, 21:52
Увечері 6 лютого російські війська запустили ударні безпілотники, у Київській області повідомили про роботу протиповітряної оборони.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".
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Деталі: Згодом, о 21:54, повітряну тривогу оголосили в Києві.