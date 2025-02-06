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Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 89 боїв

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 лютого 2025, 22:28
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 89 боїв
ілюстративне фото з facebook-сторінки зсу

Від початку доби 6 лютого на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, найбільше з них відбулось на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 89 бойових зіткнень.

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Російські загарбники завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та 65 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1105 дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник проводив п’ять штурмів позицій наших оборонців у районах Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

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На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців неподалік Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два бойових зіткнення поблизу Часового Яру, які продовжуються до цього часу.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Диліївки та Торецька.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Новоторецьке, Покровськ, Піщане, Удачне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного. Успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулось п’ять боєзіткнень.

Генштаббойові діївійна
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