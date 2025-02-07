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У Києві та області працюла ППО по російських безпілотниках

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовП'ятниця, 7 лютого 2025, 02:54
У Києві та області працюла ППО по російських безпілотниках
Ілюстративне фото - західне ото нгу

Увечері 6 лютого російські війська запустили ударні безпілотники, у Київській області повідомили про роботу протиповітряної оборони.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

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Деталі: Згодом, о 21:54, повітряну тривогу оголосили в Києві.

Близько 23:00 в Києві було чутно вибухи, у КМВА повідомили, що в столиці працює ППО. Мер Віталій Кличко повідомив, що ППО працює на лівому березі міста.

Оновлено: О 02:39 у Києві, а згодом і в Київській області, оголосили про відбій загрози БпЛА.

ППОКиївська область
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