Мін’юст США припиняє діяльність групи з санкційного переслідування російських олігархів

Міністерство юстиції США ухвалило рішення розпустити "Оперативну групу KleptoCapture", яка займалася забезпеченням дотримання санкцій проти пов’язаних із Кремлем олігархів.

Джерело: Reuters

Деталі: Повідомляється, що рішення про розформування групи було озвучене в службовій записці генеральної прокурорки США Пем Бонді.

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Документ, опублікований 5 лютого, став частиною серії директив у перший день перебування Бонді на посаді. У записці зазначено, що ресурси, раніше виділені на застосування санкцій та арешт активів олігархів, тепер будуть спрямовані на боротьбу з наркокартелями та міжнародними бандами.

"Ця політика вимагає фундаментальних змін у мисленні та підходах", – написала Бонді в директиві. Зокрема, особливий акцент буде зроблено на боротьбу з незаконним обігом наркотиків, включаючи фентаніл, що потрапляє до США через міжнародні канали.

Дослівно: "Зусилля, розпочаті за часів адміністрації Джо Байдена, були спрямовані на обмеження фінансів олігархів, пов’язаних із правителем Росії Володимиром Путіним, і покарання тих, хто сприяє порушенню санкцій та експортного контролю.

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Ініціатива щодо санкційного тиску на російських олігархів була частиною ширших зусиль адміністрації президента Джо Байдена, спрямованих на обмеження доступу Росії до світових фінансових ринків та забезпечення виконання міжнародних санкцій, накладених після вторгнення в Україну".

Деталі: Справи, які розслідує робоча група, ймовірно, продовжаться, але робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції, пише Reuters.