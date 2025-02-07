Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду, звинувативши його в упереджених діях проти США та Ізраїлю.

Джерело: указ Трампа, BBC

Деталі: Указ був підписаний під час офіційного візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

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Документ передбачає запровадження фінансових та візових санкцій проти осіб та членів їхніх сімей, які допомагають у розслідуванні МКС щодо громадян США або союзників США.

В указі зазначено, що дії МКС "створили небезпечний прецедент", що може наражати американських громадян та військових на переслідування й арешт за кордоном.

"Ця зловмисна поведінка [МКС] загрожує порушенням суверенітету Сполучених Штатів і підриває критично важливу національну безпеку", – йдеться в указі Трампа.

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Дослівно BBC: "Під час спільної пресконференції з Нетаньяху Трамп також озвучив план США "взяти під контроль" Сектор Гази, переселити палестинське населення та перетворити цю територію на "Рив’єру Близького Сходу".

Деталі: США ніколи не визнавали юрисдикції МКС і не є учасником Римського статуту, на основі якого було засновано суд. Позиція Вашингтона передбачає, що американські військові та посадові особи не повинні бути під слідством міжнародних органів.

Трамп неодноразово критикував МКС протягом свого президентства. Під час першого терміну він уже накладав санкції на посадовців суду, які розслідували ймовірні воєнні злочини США в Афганістані. Ці санкції були скасовані адміністрацією Джо Байдена.

Довідково: Міжнародний кримінальний суд був заснований у 2002 році після розпаду Югославії та геноциду в Руанді для розслідування злочинів проти людства, воєнних злочинів та геноцидів. Більше ніж 120 країн ратифікували Римський статут, але США та Ізраїль серед них немає. МКС є судом останньої інстанції і має втручатися лише тоді, коли національні органи влади не можуть або не хочуть переслідувати злочинців.

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