Опитування в Росії показало високу підтримку війни проти України – ISW

Попри зростаючі економічні труднощі та військові невдачі, російське державне опитування демонструє, що більшість населення підтримує війну проти України, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають ці результати сумнівними.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомляють, що, за даними опитування підконтрольного Кремлю Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), 67% опитаних росіян підтримують війну проти України, а 65% вважають, що бойові дії "йдуть добре" для Росії.

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Директор з політичних досліджень ВЦВГД Михайло Мамонов зазначив, що громадськість прагне швидкого завершення конфлікту та підтримує заходи, які сприятимуть цьому. Водночас він визнав наявність розчарування серед населення через військові невдачі, зокрема, через українські вторгнення в Курську область, повільне просування російських військ територією України та економічні труднощі.

Дослівно: "Однак висновки ВЦВГД, ймовірно, відображають погляди та наративи Кремля і можуть завищувати реальний рівень підтримки війни серед населення. Ці результати опубліковано на тлі зростання втрат, суперечностей у російському командуванні та значного економічного навантаження на російську економіку через війну".

Ключові висновки ISW за 6 лютого:

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