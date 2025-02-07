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Опитування в Росії показало високу підтримку війни проти України – ISW

Іван Д'яконовП'ятниця, 7 лютого 2025, 04:00
Опитування в Росії показало високу підтримку війни проти України – ISW
Ілюстративне фото: Getty Images

Попри зростаючі економічні труднощі та військові невдачі, російське державне опитування демонструє, що більшість населення підтримує війну проти України, однак аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають ці результати сумнівними.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті повідомляють, що, за даними опитування підконтрольного Кремлю Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), 67% опитаних росіян підтримують війну проти України, а 65% вважають, що бойові дії "йдуть добре" для Росії.

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Директор з політичних досліджень ВЦВГД Михайло Мамонов зазначив, що громадськість прагне швидкого завершення конфлікту та підтримує заходи, які сприятимуть цьому. Водночас він визнав наявність розчарування серед населення через військові невдачі, зокрема, через українські вторгнення в Курську область, повільне просування російських військ територією України та економічні труднощі.

Дослівно: "Однак висновки ВЦВГД, ймовірно, відображають погляди та наративи Кремля і можуть завищувати реальний рівень підтримки війни серед населення. Ці результати опубліковано на тлі зростання втрат, суперечностей у російському командуванні та значного економічного навантаження на російську економіку через війну".

Ключові висновки ISW за 6 лютого:

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  • Українські війська розпочали нову серію батальйонних механізованих атак у Курській області та 6 лютого просунулися на п’ять кілометрів углиб російських позицій на південний схід від Суджі, Курська область Росії.
  • Правитель Росії Володимир Путін 5 лютого похвалив елітні російські підрозділи ПДВ та морської піхоти, які захищають Курську область, підкресливши, що українське вторгнення притиснуло до Курської області загальновійськову армію російських військ, яка перебуває там із 6 серпня 2024 року.
  • Українські офіційні особи надали додаткові подробиці про операцію України в Курській області на честь шестимісячного ювілею вторгнення.
  • Російське державне опитування свідчить, що російська громадськість зберігає високий рівень підтримки війни в Україні, попри зростаючі виклики.
  • Північна Корея, ймовірно, використовує свій союз із Росією для того, щоб застосовувати війну в Україні як випробувальний полігон для вдосконалення своїх ракетних технологій та ширшого військового потенціалу.
  • Українські війська завдали удару по авіабазі в Краснодарському краї в ніч із 5 на 6 лютого в межах триваючої кампанії з ураження російських оборонних промислових підприємств і нафтопереробних заводів.
  • Західні партнери України продовжують надавати військову допомогу.
  • Президент Росії Володимир Путін 6 лютого призначив заступника міністра транспорту Дмитра Баканова на посаду керівника державного російського космічного агентства "Роскосмос" замість Юрія Борисова.
  • Українські війська просунулися вперед у Курській області та відновили втрачені позиції під Кураховим.
  • Російські війська просунулися вперед поблизу Куп’янська, Часового Яру та Курахового.
  • Російська влада продовжує збільшувати соціальні виплати російським військовослужбовцям, що, ймовірно, спрямовано на підтримку подальшого призову на військову службу.

ISWРосіяопитуванняросійсько-українська війна
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