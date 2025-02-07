Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до менш ніж 300 співробітників – CNN
Адміністрація президента США Дональда Трампа скорочує чисельність персоналу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) до менш ніж 300 працівників.
Джерело: CNN
Дослівно: "Весь персонал, найнятий за прямим наймом, буде відправлено в адміністративну відпустку по всьому світу, за винятком персоналу, відповідального за виконання критично важливих для місії функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм".
Деталі: За інформацією джерел видання в USAID, рішення про скорочення штату торкнеться значної частини працівників агентства, яке налічує близько 10 тисяч співробітників по всьому світу. До цього числа входять як постійні працівники, так і тисячі підрядників, багато з яких уже відправлені у відпустки або звільнені.
За словами джерел CNN, з опівночі п’ятниці залишиться лише 294 ключові співробітники. Доступ до робочих систем для решти персоналу, зокрема електронної пошти, буде припинено.
"Це найгірший сценарій – по суті, по одній людині на кожну польову місію і кілька людей у Вашингтоні", – зазначив один із закордонних чиновників USAID.
Інший представник агентства розповів, що кількість співробітників на одній з міжнародних місій була скорочена з понад 20 до однієї людини.
Передісторія:
- В адміністрації Трампа Ілон Маск очолює зусилля, спрямовані на закриття USAID, висуваючи на його адресу дедалі жорсткіші звинувачення. Працівникам агентства в понеділок, 3 лютого, наказали залишатися вдома.
- Тим часом виконувачем обовʼязків керівника USAID став державний секретар США Марко Рубіо.
- 4 лютого Рубіо заявив, що іноземна допомога повинна просувати інтереси США, а не бути благодійністю, та запевнив, що в адміністрації Трампа не збираються припиняти всю міжнародну допомогу.