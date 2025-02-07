Адміністрація Трампа скорочує штат USAID до менш ніж 300 співробітників – CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа скорочує чисельність персоналу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) до менш ніж 300 працівників.

Джерело: CNN

Дослівно: "Весь персонал, найнятий за прямим наймом, буде відправлено в адміністративну відпустку по всьому світу, за винятком персоналу, відповідального за виконання критично важливих для місії функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм".

Реклама:

Деталі: За інформацією джерел видання в USAID, рішення про скорочення штату торкнеться значної частини працівників агентства, яке налічує близько 10 тисяч співробітників по всьому світу. До цього числа входять як постійні працівники, так і тисячі підрядників, багато з яких уже відправлені у відпустки або звільнені.

За словами джерел CNN, з опівночі п’ятниці залишиться лише 294 ключові співробітники. Доступ до робочих систем для решти персоналу, зокрема електронної пошти, буде припинено.

"Це найгірший сценарій – по суті, по одній людині на кожну польову місію і кілька людей у Вашингтоні", – зазначив один із закордонних чиновників USAID.

РЕКЛАМА:

Інший представник агентства розповів, що кількість співробітників на одній з міжнародних місій була скорочена з понад 20 до однієї людини.

Передісторія: