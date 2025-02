Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії – Келлог

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, заявив його спецпредставник щодо України та Росії Кіт Келлог.

Джерело: американська газета The New York Post з посиланням на інтерв'ю Келлога The Post

Деталі: За словами Келлога, наразі санкції проти Росії за ступенем "болючості економічного тиску" перебувають приблизно на рівні 3 балів за 10-бальною шкалою.

Реклама:

Він зазначив, що самі санкції США – наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії – формально вдвічі вищі, але все ще є простір для їх посилення.

Пряма мова Келлога: "Дійсно можливо посилити санкції – особливо останні санкції (проти видобутку та експорту нафти – ред.). Це відкриває широкі можливості для того, щоб щось зробити. І якщо хтось і розуміє важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете бачити це на прикладі того, що він нещодавно зробив (у вирішенні інших зовнішніх проблем – NYP)".

Деталі: Він розповів, що минулого четверга Трамп зібрав в Овальному кабінеті "всю підтверджену команду" радників і членів кабінету, які займаються питаннями національної безпеки – від віце-президента Джей Ді Венса до міністра фінансів Скотта Бессента, – і вони обговорили, як використовувати всі елементи національної влади, щоб покласти край війні.

РЕКЛАМА:

"Вирішення російсько-української війни – це справа рук усієї адміністрації, тобто це загальноурядовий підхід. У нас є команда національної безпеки, яка обговорює це питання – президент, віце-президент, радник з національної безпеки, держсекретарі, казначейства, Рада національної безпеки, які працюють разом", – сказав Келлог.

Він додав, що Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію до початку переговорів і розкритикував стратегію колишнього президента Джо Байдена, який пообіцяв надавати Україні допомогу "стільки, скільки потрібно", не посилюючи при цьому тиск на інші елементи національної влади.

"Це не стратегія, це наклейка на бампер", – сказав Келлог, запевнивши, що Трамп діє інакше.

За його словами, Трамп зосереджений на застосуванні "цілісного підходу" до припинення жорстоких бойових дій.

Келлог також розповів, що хоча президент США на цьому тижні обговорив можливість укладення угоди з Україною про постачання зброї в обмін на її корисні копалини, він все ж спочатку "хоче зупинити вбивства – просто зупинити їх – а потім вже йти далі" щодо майбутніх переговорів.

"Я думаю, що у нас є деякі можливості, і, на щастя, я працюю над основними угодами. Він (Трамп – ред.) написав книгу "Мистецтво укладання угод". Я б не став ігнорувати його думку", – сказав Келлог.

За його словами, Росія не зацікавлена запобігати масовим втратам власних військ, саме тому важливо припинити насильство перед початком обговорення тонкощів мирного врегулювання.

"Для Росії це щось на кшталт ДНК у військових операціях – по суті, ви воюєте на виснаження. Якщо ви подивитеся на історію, ви ніколи не захочете вступати в бій на виснаження з росіянами, тому що це те, як вони воюють. Вони до цього звикли. Я маю на увазі, що це країна, яка була готова втратити – і втратила – 700 000 у Сталінградській битві за шість місяців, і вони навіть оком не моргнули", – сказав Келлог.

Він наголосив, що саме через це тиск не може бути лише військовим.

"Треба чинити економічний тиск, чинити дипломатичний тиск, певний вид військового тиску і інші важелі, які ви збираєтеся використовувати, щоб переконатися, що (це йде – NYP) туди, куди ми хочемо", – пояснив спецпредставник Трампа.

Разом з тим він знову повторив, що війна не закінчиться без переговорів між Росією та Україною.