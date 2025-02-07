За добу на фронті відбулось більше сотні бойових зіткнень – Генштаб

Росіяни активізували атаки на Лиманському напрямку, де відбулося 20 боїв, також постійно наступають під Покровськом – 36 штурмів, загалом за минулу добу на фронті 101 боєзіткнення.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (6 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних та 84 авіаційних ударів, застосував 4 ракети та скинув 138 керованих авіаційних бомб, залучив для ураження 2829 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 94 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: На Харківському напрямку українські військові відбили 1 атаку противника біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти 5 разів намагалися атакувати. Сили оборони стримували штурми поблизу Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 20 разів. Ворог намагався просунутися в районах Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів.

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На Сіверському напрямку окупанти 2 рази намагалися прорвати оборону українських захисників біля Білогорівки.

На Краматорському напрямку відбулося 3 бої неподалік Часового Яру.

На Торецькому напрямку армія РФ здійснила 13 атак у районах Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 36 штурмів і наступальних дій росіян у районах Зеленого Поля, Водяного Другого, Новоторецького, Покровська, Піщаного, Удачного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Котлярівки, Успенівки, Дачного, Андріївки та Шевченка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 8 атак поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник не вів наступальних дій.

У Курській області українські військові за минулу добу відбили 5 атак росіян. Крім того, ворог завдав 47 авіаційних ударів, використав 76 керованих бомб і здійснив 612 артилерійських обстрілів, зокрема 11 із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.