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ISW: ЗСУ на Курщині просунулись на 5 км за лінії оборони росіян

Українська правдаП'ятниця, 7 лютого 2025, 09:26
ISW: ЗСУ на Курщині просунулись на 5 км за лінії оборони росіян
Фото: ISW

Українські війська провели нову серію механізованих атак в Курській області та прорвалися на глибину до 5 кілометрів за російську лінію оборони на південний схід від Суджі.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махновки (на південний схід від Суджі) та на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж трасою 38К-028 Суджа-Обоянь і захопили Колмаков".

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Деталі: В Інституті вивчення війни заявляють, що ЗСУ провели штурми із залученням від 30 до 50 одиниць бронетехніки та мали успіх біля кількох сіл на Курщині.

Аналітики ISW, посилаючись на заяви російського Міністерства оборони, стверджують, що українські війська атакували кількома хвилями силами двох механізованих батальйонів.

ISW з посиланням на російських військових журналістів повідомляє, що ЗСУ могли захопити населені пункти Черкаська Конопелька, Уланок та Фанасеївку, проте геолокаційні кадри поки що не підтверджують наявність українських військ там.

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