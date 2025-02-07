Келлог: Для врегулювання війни в Україні потрібен прагматичний підхід

Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог заявив, що підхід до завершення війни має бути прагматичним, що передбачає певні поступки як з російського, так і з українського боку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю The New York Post

Деталі: За словами Келлога, війна не закінчиться без переговорів між Росією та Україною, за підсумками яких обидві сторони повинні будуть піти на поступки.

Реклама:

"Саме тут ви маєте з'ясувати: гаразд, на якому етапі ми перебуваємо? Що є прийнятним? Чи буде це прийнятним для всіх? Ні. Але ви намагайтеся дотримуватися цього балансу", – сказав він.

Келлог зазначив, що після зустрічі із Зеленським у Trump Tower у вересні Трамп зазначив, що можна укласти угоду, "яка буде корисною для обох сторін".

"Ви повинні підійти до цього дуже прагматично, розумієте? Я повертаюся до Тедді Рузвельта і Портсмутського договору (який завершив російсько-японську війну в 1905 році)", – пояснив спецпредставник президента США.

РЕКЛАМА:

"Російський цар і японці були готові вийти за двері (під час переговорів), а Рузвельт фактично зібрав їх разом і сказав: ви обидва повинні трохи поступитися. І вони поступилися. І ось що сталося: Тедді Рузвельт отримав Нобелівську премію миру, а війна припинилася. Тому я думаю, що коли ви подивитеся на це, і навіть на більш сучасні приклади, то побачите, що це саме так і відбувається", – сказав Келлог.

Він також розкритикував попередню американську адміністрацію за її політику щодо російсько-української війни і заявив, що у Дональда Трампа буде "цілісний підхід".

А напередодні Келлог наполіг, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, бо це "ознака здорової демократії".