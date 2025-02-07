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Росіяни cкинули КАБи на житловий будинок у Миропіллі – убили 3 людей

Ірина БалачукП'ятниця, 7 лютого 2025, 11:42
Росіяни cкинули КАБи на житловий будинок у Миропіллі – убили 3 людей
Фото прокуратури

Троє людей загинули внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку у с. Миропілля Сумської області пізно ввечері 6 лютого.

Джерело: Сумська обласна прокуратура у Facebook, Сумська ОВА у Telegram

Дослівно прокуратура: "6 лютого близько 23:20… окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у с. Миропілля Сумського району. Унаслідок атаки ворога загинули 3 особи".

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Фото прокуратури

Деталі: З-під завалів дістали тіла 42-річного та 57-річного чоловіків, особа іще одного загиблого встановлюється.

Сумська областьвійнажертви
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