Росіяни cкинули КАБи на житловий будинок у Миропіллі – убили 3 людей
П'ятниця, 7 лютого 2025, 11:42
Троє людей загинули внаслідок російського удару по багатоквартирному житловому будинку у с. Миропілля Сумської області пізно ввечері 6 лютого.
Джерело: Сумська обласна прокуратура у Facebook, Сумська ОВА у Telegram
Дослівно прокуратура: "6 лютого близько 23:20… окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок у с. Миропілля Сумського району. Унаслідок атаки ворога загинули 3 особи".
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Деталі: З-під завалів дістали тіла 42-річного та 57-річного чоловіків, особа іще одного загиблого встановлюється.