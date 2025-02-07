У ТЦК помер 32-річний буковинець: поліція з'ясовує обставини
Поліцейські Буковини з’ясовують обставини смерті чоловіка в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
Джерело: поліція Чернівецької області
Деталі: Зазначається, що 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.
Поліцейські кажуть, що запросили чоловіка в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.
За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.
Поліція запевняє, що буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події викликали медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарі констатували смерть чоловіка.
Дослівно: "Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку.
Тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природня смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває".