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У ТЦК помер 32-річний буковинець: поліція з'ясовує обставини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 7 лютого 2025, 11:46
У ТЦК помер 32-річний буковинець: поліція з'ясовує обставини
«Швидка» ілюстративне фото: logoboom/Depositphotos

Поліцейські Буковини з’ясовують обставини смерті чоловіка в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: поліція Чернівецької області

Деталі: Зазначається, що 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

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Поліцейські кажуть, що запросили чоловіка в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.

Поліція запевняє, що буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події викликали медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарі констатували смерть чоловіка.

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Дослівно: "Наразі проводяться першочергові слідчі дії та заходи спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку. 

Тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природня смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває".

ТЦКмобілізаціяполіціяЧернівецька область
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